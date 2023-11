L'incidente di Corigliano Rossano: sale a 8 il bilancio dei feriti. S'indaga sulla dinamica

Era quasi l’alba quando le salme delle due vittime dell’incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì scorso in località Thurio di Corigliano Rossano, sono state rimosse dal luogo della tragedia in cui un’autocisterna è stata travolta da un treno in corsa.

Il corpo del capotreno Maria Pansini, 61 anni, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Rossano, mentre quello dell’autista marocchino Said Hannaoui 24 anni, è al mourge di Corigliano, mentre sale il bilancio dei feriti: da 4 a 8. Tra di loro vi è anche il macchinista ricoverato nel nosocomio rossanese.

Dai dettagli che trapelano con il passare delle ore, sembra che il capotreno fosse nella cabina con il macchinista e abbia visto letteralmente la morte in faccia. I soccorritori quando hanno raggiunto il corpo l’hanno trovata che si copriva il volto con le mani. Dettagli che fanno comprendere la tragicità dell’evento su cui la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal dott. Alessandro D’Alessio, ha aperto un fascicolo di inchiesta ora nelle mai del pubblico ministero Veronica Rizzaro. Sequestrati il tratto ferroviario e i due mezzi coinvolti. Tante le domande a cui dare risposta. Innanzitutto sulla dinamica.

