Lo scontro treno-camion a Corigliano, le testimonianze dopo l'impatto: "Uno spettacolo agghiacciante, abbiamo aiutato gli altri passeggeri"

Negli occhi ancora le immagini tremende di quegli istanti. Fiamme altissime, l'apocalisse a pochi metri da casa. Marco Oliveto, con la zia e il cugino, è stato tra i primi ad arrivare sul posto, a Corigliano Rossona, in località Thurio dove un camion a quanto pare è rimasto incastrato sui binari ed è stato preso in pieno da un treno. Uno scontro che ha provocato due vittime: la capotreno (una 60enne di Catanzaro) e l'autista del camion. "E' stato tremendo - racconta - erano circa le sette, abbiamo sentito un boato tremendo e siamo subito usciti da casa. Uno spettacolo agghiacciante, c'erano dei ragazzi - erano passeggeri - scesi già dal treno. Li abbiamo assistiti, gli abbiamo portato dell'acqua. Saranno stati una decina, molti erano stranieri. Erano sotto choc. Dopo un po' sono arrivate le ambulanze e sono stati soccorsi. Non so cosa sia accaduto, posso solo dire che quando noi siamo arrivati sul posto le sbarre del passaggio a livello erano giù".