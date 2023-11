Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Regione Calabria teatro di un convegno

Venerdì 1 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, nella Sala Conferenza “Oro” della Cittadella regionale della Calabria (sede della Regione Calabria) a Catanzaro, si terrà il convegno dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità dal titolo “I diritti inviolabili delle persone sorde e delle persone sorde con più disabilità”, organizzato dal Consiglio Regionale ENS Calabria (Ente Nazionale Sordi) con la collaborazione dell’Area CoNaSD (Comitato Nazionale Sordi con più Disabilità) della Sede Centrale ENS ed il patrocinio di Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, FAND Calabria e FISH Calabria.

Durante il convegno, saranno trattati argomenti inerenti la sordità e la disabilità in generale, con riferimento a temi sociali, scientifici, medici, culturali, scolastici, formativi e lavorativi, e con un programma che prevede gli interventi di illustri relatori e la partecipazione del Vescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace S.E. Mons. Claudio Maniago, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Filippo Mancuso, del Presidente Regionale del Comitato Italiano Paralimpico della Calabria Antonello Scagliola, del Presidente Nazionale ENS Angelo Raffaele Cagnazzo, del Consigliere Direttivo ENS Annalisa Di Gioia, nonché la presenza di numerose autorità in rappresentanza dell’ENS, dell’associazionismo e delle istituzioni regionali, e di persone sorde, operatori, esperti del settore, e quanti interessati ad approfondire tali argomenti. Inoltre, sarà intonato l’Inno di Mameli in LIS a cura dei lavoratori dipendenti regionali che hanno frequentato il corso LIS, e sarà premiata la nuotatrice e campionessa Noemi Canino, atleta sorda vincitrice di 2 ori e 4 argenti al World Deaf Swimming Championship 2023 di Buenos Aires (Argentina).

Il convegno ha suscitato enorme interesse considerato le numerose richieste di partecipazione, e saranno inoltre garantiti i servizi di interpretariato LIS/Italiano e di sottotitolazione in Italiano, con la possibilità di seguire la diretta sulle pagine Facebook e YouTube del Consiglio Regionale ENS Calabria.