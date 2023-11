Reggio Emilia, 50enne calabrese ferito a coltellate. È ricoverato in prognosi riservata

La Polizia ha fermato a Reggio Emilia un cittadino albanese di 42 anni, accusato del tentato omicidio, a coltellate, di un cinquantenne calabrese, residente in città. L’aggressione è del pomeriggio del 21 novembre: il movente non è chiaro, ma l’attività di indagine, coordinata dalla Procura, si muove nell’ambito di un contesto di consumo e spaccio di droga. Martedì pomeriggio la Questura è stata allertata dal 118 intervenuto per prestare i primi soccorsi al ferito, dopo la segnalazione di passanti in un parcheggio nell’area del Foro Boario, dove avevano notato arrivare un’auto da cui è sceso l'uomo, alla guida, e si è accasciato a terra.

Colpito al torace, è stato portato in ospedale, operato e tuttora in prognosi riservata. Le indagini, con ascolto di testimoni e visione di telecamere, si sono indirizzate sui frequentatori di un locale non distante. L’attenzione si è focalizzata sul 42enne, con diversi precedenti: ieri sera l’uomo è stato rintracciato in zona Sesso e, portato in ufficio, ha confessato.