Elettrificazione della linea ferroviaria Crotone-Catanzaro, dubbi sull'estensione sino a Melito Porto Salvo

Qualche settimana fa l’annuncio dell’avvio della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “elettrificazione della tratta Sibari-Crotone” della ferrovia jonica, adesso la notizia dell’avvio di un’analoga procedura per il segmento Crotone-Catanzaro Lido, terzo e ultimo lotto dell’articolato piano di interventi previsto per il potenziamento del collegamento Lamezia Terme-Catanzaro Lido-Dorsale Jonica.

Qualcosa finalmente si muove per l’ammodernamento di una linea ferroviaria diventata nel corso degli anni uno degli emblemi del gap mai colmato tra la Calabria e il resto del Paese. Certo, non tutto può dirsi risolto. Resta sempre l’interrogativo legato ai fondi necessari per estendere l’elettrificazione da Catanzaro Lido a Melito Porto Salvo. Il mistero è diventato fitto dopo la presa di posizione - risale circa a un mese fa - del sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, alla Camera. «Nell’ambito della realizzazione programmi approvati - fu la risposta fornita dal governo a un’interrogazione presentata dal Pd - si è presentata la necessità di rimodulare le risorse disponibili per finanziare opere con una maturità progettuale avanzata. A tal fine, sono state attinte risorse da progetti che non prevedono obbligazioni giuridicamente vincolanti nel corso del 2023».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria