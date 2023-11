Lutto nel mondo della scuola calabrese, è morto Vito Primerano dirigente tecnico dell'USR

Una gravissima perdita per il mondo della scuola e per tutta la comunità scolastica calabrese. E' mancato oggi per un improvviso malore Vito Primerano, dirigente tecnico dell'USR della Calabria guidato dalla direttrice generale Antonella Iunti, di cui era un validissimo e apprezzato collaboratore. Originario della provincia di Vibo Valentia, ne era stato per moltissimi anni direttore coordinatore dell'ATP. Nominato dirigente tecnico nel 2020, aveva tra gli altri ricoperto l'incarico di dirigente reggente dell'ATP di Reggio Calabria.

Vastissimo il cordoglio non appena la notizia ha iniziato a diffondersi. Ad esso si associa anche la Gazzetta del Sud, alle cui iniziative con le scuole, Primerano ha partecipato sempre con grande entusiasmo, da ultimo aveva rappresentato l'Ufficio scolastico regionale della Calabria nel corso dell'evento inaugurale della GDS Academy della scorsa settimana.