Valigia amara per la Calabria, uno su quattro vive all’estero

L’Italia è diventata terra di immigrazione, ma resta un paese da cui si emigra. Lo racconta il Rapporto “Italiani nel mondo” 2023 della Fondazione Migrantes presentato nei giorni scorsi. Al 1° gennaio 2023 i connazionali iscritti all’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) sono 5.933.418, il 10,1% dei 58,8 milioni dei residenti nel belpaese. Mentre continuiamo inesorabilmente a perdere residenti (in un anno -132.405 persone, lo -0,2%), c'è un'Italia all'estero che continua a crescere, nonostante sia in aumento il numero di chi sceglie di rientrare in patria. Basti pensare che la presenza dei connazionali all'estero è cresciuta del 91% dal 2006.

Due record nostrani Simile la situazione calabrese, la quale registra un flusso in uscita ben superiore a quello in entrata. Abbiamo 441.209 emigrati su una popolazione di 1..841.300 (24%). Tre nostri comuni sono tra i primi venticinque in Italia sia nella classifica che considera il numero assoluto dei cittadini iscritti all’Aire, sia nell’altra che valuta l’incidenza degli emigrati sulla popolazione del centro. Nel primo caso si tratta di Corigliano Rossano che ha 14.339 iscritti all’Aire su una popolazione complessiva di 74.066 residenti, per una percentuale del 19,4. Subito dopo Messina che secondo il rapporto di Migrantes ha 14.415 iscritti all’Aire su una popolazione di 218.786 (6,6%). Tra i primi venticinque comuni per incidenza degli emigrati sulla popolazione, invece, ci sono Paludi (2.557 iscritti all’Aire su 968 residenti (211,6%) e San Pietro in Amantea: 923 emigrati su 485 residenti (190,3%).

Le cinque province Tra le province calabresi spetta a Cosenza il primato per il numero degli emigrati: 187.641, 48% dei quali donne. A seguire Reggio Calabria con 100.893 residenti all’estero (48,4% dei quali sono donne), Catanzaro 69.878 (48,4% donne), Vibo Valentia 52.538 (49,5 donne), Crotone 30.259 (46,3% donne). Per Cosenza, Reggio, Catanzaro e Vibo, la fascia di popolazione più affollata tra quanti sono emigrati è quella degli ultra65enni. Mentre per Crotone è quella fra 35 e 49 anni.

