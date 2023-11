Calabria, enti strumentali e partecipate: la Corte dei conti conferma diverse criticità nella gestione

Gli enti strumentali continuano a rappresentare un “problema” per la Regione. A sottolinearlo, ancora una volta, è la Corte dei conti. Nella relazione della Sezione di controllo in sede di parifica del bilancio 2022 della Regione si confermano le criticità nella gestione, da parte della Cittadella, delle partecipazioni societarie. I punti deboli sono sempre rappresentati dall’eccessiva durata dei procedimenti di liquidazione di taluni enti ancora facenti parte del gruppo amministrazione regionale; dall’inefficacia delle misure correttive dei disallineamenti contabili tra capogruppo e taluni soggetti partecipati/controllati; infine, l’attendibilità opinabile delle scritture contabili e fondate perplessità in ordine a metodi di gestione delle poste economiche. «Il periodo preso in esame ai fini del giudizio di parifica - si legge nella relazione della presidente Rossella Scerbo -, dunque, è caratterizzato da “luci” ed “ombre”».

Il quadro d’insieme

Al 31 dicembre 2022 la Regione deteneva partecipazioni dirette in 14 società. Di quest’ultime, 2 sono state poste in liquidazione (Comarc S.r.l e Stretto di Messina S.p.a., relativamente alla quale è stato revocato lo stato di liquidazione) e cinque sono soggette a procedura concorsuale (Comac, Consorzio Cies, Progetto Magna Graecia, Aeroporto S. Anna, Sogas).

Il caso Ferrovie della Calabria

Lo scenario giuridico-contabile in cui si inquadrano i rapporti finanziari con Ferrovie della Calabria non ha convinto i giudici della Corte dei conti. Anche per il 2022 si ripropongono le incertezze in ordine alla gestione finanziaria degli stanziamenti che la Regione ha disposto nei confronti della società per il rinnovo del parco-autobus, che erano già emerse in sede di giudizio di parifica relativo all’esercizio precedente, in un contesto segnato da diversità di vedute tra tra i dipartimenti Economia e Turismo.

