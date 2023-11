Autonomia... ma non a tutti i costi, Occhiuto: “È finito il tempo del Mezzogiorno piagnone”

"È finito il tempo del Mezzogiorno piagnone, il Mezzogiorno oggi, anche per merito di Forza Italia, ha presidenti di Regione che non hanno nessun complesso di inferiorità nei confronti degli altri governatori. L’autonomia differenziata è solo una possibilità offerta dalla Costituzione, ma la Carta impone anche degli obblighi che sono i diritti sociali e civili da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e la perequazione". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a "Etna 23", la due giorni di Forza Italia in corso a Taormina. "Noi non abbiamo timore dell’autonomia differenziata. Al Sud, tra fonti rinnovabili e porti, andremmo addirittura a guadagnarci. Non abbiamo pregiudizi. Ma servono le risorse per finanziare i Lep, solo dopo si può varare l’autonomia differenziata. Se non ci sono risorse non possono essere fatte le intese con le Regioni. Vorrei che Forza Italia su questo tema avesse meno timidezza, noi siamo un grande partito nazionale e rappresentiamo tutti i territori, da Nord a Sud. Se ci sono i soldi per assicurare nello stesso modo i diritti sociali e civili in tutto il Paese siamo favorevoli, se non ci sono i soldi non c'è autonomia: no money, no party" aggiunge