Ammodernamento A2, FI preme per la nomina di un commissario

Un commissario straordinario per la riqualificazione del tratto Cosenza-Altilia dell’Autostrada A2 del Mediterraneo. A chiederlo, attraverso un emendamento al Decreto Fiscale all’esame del Senato, sono Licia Ronzulli e Claudio Lotito, entrambi esponenti del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. «Al commissario - si legge nel testo presentato dai parlamentari azzurri - non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società Anas».

Adesso si tratterà di capire se la proposta riceverà il via libera in commissione e poi, eventualmente, in Aula. Di certo c’è che la mossa dei due senatori di Forza Italia è stata caldeggiata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che da mesi è al lavoro per ottenere strumenti normativi idonei ad avviare gli interventi attesi sul tratto calabrese dell’autostrada A2.

