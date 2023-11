Isola Capo Rizzuto, «il villaggio Tucano è in mano al clan». La Dda insiste con la richiesta di arresti

«Gli Scerbo-Lentini, col placet di Candigliota, considerano il villaggio "Il Tucano"» di Le Castella (Isola Capo Rizzuto) come una cosa propria, per questo «solo il loro definitivo allontanamento» dalla struttura turistica «impedirebbe loro di tornare ad avere rapporti contrattuali con il condominio». Si tratta, infatti, di «persone» il cui «spessore criminale può essere arginato» solamente con il carcere. Ecco spiegato perché il pm della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Pasquale Mandolfino, ha chiesto al Tribunale della libertà di annullare l'ordinanza del gip distrettuale nella parte in cui, lo scorso 9 ottobre, ha rigettato l’istanza d’arresto in carcere per le quattro persone (in tutto sono 13) coinvolte nell’inchiesta sulle presunte estorsioni ai danni del "Tucano”. La misura cautelare detentiva, la cui mancata applicazione verrà discussa nell'udienza di febbraio 2024, era stata proposta per l'amministratore del villaggio, Emilio Candigliota (59, Crotone), gli imprenditori Francesco Scerbo (57 anni, di Isola Capo Rizzuto) e Paolo Lentini (64, Isola Capo Rizzuto) e per Romolo Scerbo (62, Isola Capo Rizzuto), i quali devono rispondere di estorsione aggravata dal metodo 'ndranghetista. Per i quattro accusati, inoltre, la Procura antimafia ha contestualmente chiuso le indagini (ne parliamo in altro articolo) non solo per i reati oggetto dell’appello al Riesame, ma anche per ulteriori contestazioni. L'attività investigativa condotta dai carabinieri di Crotone sono state una prosecuzione dell'operazione "Tucano" del 2009 che recise i "tentacoli" che la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto aveva allungato sulla struttura turistica. Per gli inquirenti, gli arresti e le condanne scaturiti dal blitz di 14 anni fa non erano riusciti a placare gli appetiti dei clan sul villaggio. In quanto, il presunto gruppo criminale Scerbo-Lentini, ritenuto contiguo agli Arena, avrebbe proseguito a vessare il "Tucano" accaparrandosi diversi servizi: guardiania, manutenzione del verde, pulizia e costruzioni.

