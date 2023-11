Maltempo, oggi allerta gialla in Calabria

Maltempo nelle prossime ore in Calabria, secondo le previsioni. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato, infatti, per oggi, 4 novembre 2023, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta gialla su tutta la Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica a causa di correnti più fresche in quota che potrebbero dare vita ad alcuni temporali.

La nuvolosità in transito nel corso della giornata di sabato porterà piogge e acquazzoni sparsi possibili soprattutto sui settori tirrenici. Il tempo ritornerà per lo più stabile in serata e nottata salvo residue piogge sui settori settentrionali.