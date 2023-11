Centinaia di assunzioni alla Regione Calabria. Gradita “sorpresa” in vista di Natale

Precari e giovani alla ricerca di un lavoro potrebbero trovare un regalo graditissimo sotto l’albero di Natale. La Regione ha infatti come obiettivo quello di giungere al reclutamento di oltre 330 figure entro la fine dell’anno in corso. In che modo? Completando le procedure previste per l’assunzione di 113 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria D in diversi profili. La novità delle ultime ore riguarda l’ampliamento dei posti in palio: alla fine saranno 190 le persone complessivamente ingaggiate alla Cittadella - tra funzionari e tecnici - per dare nuova linfa all’attività amministrativa. «Ci sarà uno scorrimento delle graduatorie - conferma Filippo Pietropaolo, assessore regionale con delega al Personale - e ciò consentirà di allargare l’ingresso in Regione ad altre 77 unità».

L’altro dato di rilievo interessa invece i Centri per l’impiego. Per gli idonei ma non vincitori del maxi-concorso celebrato nei mesi scorsi, è in arrivo una buona notizia. Nel giro di qualche settimana dovrebbe concretizzarsi l’ingresso di 75 unità di categoria “C” e altre 50 di categoria “D” che, pur avendo superato la selezione, non avevano raggiunto un punteggio tale da consentire l’ingresso immediato nei Cpi calabresi. Si tratta di una misura peraltro invocata recentemente dal Comitato degli idonei calabresi che rappresenta oltre 2mila precari.

I concorsi per il 2024 Nei prossimi mesi, invece, riflettori puntati su alcuni concorsi da bandire a stretto giro secondo quanto indicato nel Piano del fabbisogno di personale approvato dalla Giunta regionale. Previste selezioni per 54 nuove assunzioni.

