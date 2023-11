Bus con 38 studenti calabresi in gita bloccato sulla A1: viaggiava senza assicurazione

Un bus turistico con a bordo una quarantina di studenti provenienti dalla Calabria e diretti a Roma è stato fermato dagli agenti della Polizia stradale di Cassino al termine di un controllo compiuto in autostrada, nei pressi dell’area di servizio Casilina Est. Nel corso delle verifiche sulla regolarità del mezzo e del suo conducente, gli uomini del vicequestore Stefano Macarra hanno contestato che il mezzo viaggiava senza assicurazione. A bordo c'erano 38 studenti e 4 accompagnatori in viaggio di istruzione. L’autista è stato multato mentre tutti gli studenti sono stati fatti scendere ed hanno proseguito regolarmente il viaggio in direzione Roma su un altro autobus messo a disposizione dalla agenzia di viaggio.