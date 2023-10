Rinnovato il parco ambulanze in Calabria, Occhiuto: “Riforniamo le province con 60 nuovi mezzi”

"Abbiamo voluto mostrare le 60 nuove ambulanze che serviranno a rinnovare il parco dei mezzi di soccorso in Calabria: saranno destinate alle postazioni di emergenza di tutte le province, a queste si aggiungeranno altre 30 ambulanze e 40 automediche che arriveranno entro fine anno". Lo ha affermato il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, nel presentare il parco veicoli allestito per l’occasione nel piazzale della Cittadella regionale a Catanzaro, affiancato dal dg dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano - che ha coordinato le operazioni per conto di Azienda Zero - e dal responsabile dell’emergenza urgenza della stessa Azienda sanitaria, Borselli. "Queste ambulanze sono state acquisite spendendo le risorse del Por 2014-20 - ha proseguito Occhiuto - che in passato non erano state spese e rischiavano di tornare indietro a fine anno. Abbiamo deciso di destinarne una parte consistente alla sanità in Calabria, con l’obiettivo di contribuire alla riorganizzazione del 118. Azienda Zero non era ancora nella condizione di avere uffici e personale per acquisire le ambulanze, ha incaricato l’Asp di Cosenza e si è proceduto in tempi brevissimi. Molte delle attività che riguardano la riorganizzazione del 118 non sono visibili, stiamo cercando di fare in Calabria quello che non è mai stato fatto prima. Attività come migrare le centrali operative su sistemi digitali, in grado di far visualizzare non solo i parametri vitali dei pazienti in remoto, nelle centrali operative, ma anche il paziente stesso per un’assistenza da lontano. Stiamo lavorando sulla formazione degli operatori, sono in via di acquisizione anche più di 120-125 attrezzature come ventilatori di ultima generazione e caschi".

Sul numero unico del 112, il Governatore della Calabria ha annunciato che sarà attivo dal 5 dicembre: "La centrale è di fatto pronta, nel palazzo della Cittadella, si stanno svolgendo le procedure di selezione dei receiver, che verranno formati dal 21 novembre all’utilizzo del nuovo software che viene considerato dagli esperti come il più avanzato d’Italia, messo a disposizione anche della centrale operativa del 118. Sul 112 non c'era traccia al momento del mio insediamento e la Calabria era l’ultima regione ad aver avviato le procedure per il numero unico. In un anno e mezzo abbiamo fatto una piccola rivoluzione".

Carenza di personale

Occhiuto ha anche discusso dell’emergenza legata al personale medico: "Un tema gigantesco che riguarda tutt'Italia, su cui stiamo intervenendo perché l’Asp di Cosenza ha fatto un concorso che ha dato buoni risultati e ci sono tante domande anche per le prove bandite dall’Asp di Catanzaro, sempre su incarico di Azienda Zero. Utilizziamo le opportunità previste dalle recenti novità legislative. Concorsi a cui hanno partecipato anche molti specializzandi, che saranno assunti a tempo determinato fino alla conclusione del loro percorso di specializzazione e poi vedranno il contratto trasformato a tempo indeterminato. Anche per gli autisti, ci sono 450 domande per il concorso bandito dall’Asp di Cosenza: le commissioni saranno formate da esperti che non sono né della Regione, né delle aziende sanitarie per rispettare rigorosi criteri di merito".

I numeri

- 60 nuove ambulanze presentate oggi

- 30 ulteriori nuove ambulanze in arrivo entro fine anno

- 40 nuove automediche in arrivo entro fine anno

Device in corso di acquisizione:

- 125 Cardiomonitor-defibrillatori multiparametrici a trasmissione ECG per la Telecardiologia;

- 125 Massaggiatori Cardiaci esterni;

- 125 Aspiratori di secreti portatili;

- 125 Ventilatori polmonari portatili;

- 125 Ecografi portatili;

- 125 Emogas Analizzatori portatili;

- 125 Apparecchiature portatili per la determinazione della Troponina,

- 125 Device per l'accesso intraosseo;

- 125 Videolaringoscopi portatili;

- 10 Caschi per diagnosi differenziale ictus ischemico versus ictus emorragico.