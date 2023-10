Addio alla nonna centenaria di Elisabetta Gregoraci: "Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai"

Elisabetta Gregoraci è in lutto per la perdita della sua amata nonna Elisabetta, venuta a mancare all'età di 102 anni. La showgirl e imprenditrice ha condiviso la sua sofferenza e il suo dolore con i suoi follower sui social media, dedicando parole commoventi alla donna che è stata un punto di riferimento importante nella sua vita.

"Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore", scrive Elisabetta nel suo post, ricordando con affetto i momenti trascorsi insieme, le chiacchierate, i preziosi consigli, gli abbracci e l'amore incondizionato che la nonna ha sempre saputo dare.

La nonna Elisabetta era un vero e proprio pilastro per la famiglia, una donna forte e resiliente, capace di trasmettere valori e insegnamenti preziosi. "Eri la prima a guardarmi sempre in tv, a darmi il tuo supporto e affetto! Sei stata una forza della natura nonnina mia!", ricorda commossa la Gregoraci.

La showgirl e conduttrice televisiva calabrese ha raggiunto la notorietà nel mondo dello spettacolo a fine anni '90, partecipando a concorsi di bellezza e iniziando la sua carriera come modella. Nel corso degli anni, ha consolidato la sua presenza in televisione, conducendo programmi di successo e partecipando a reality show, oltre a recitare in fiction e film.

Nel messaggio di addio, Elisabetta ricorda con gioia il 102esimo compleanno della nonna, celebrato insieme a tutta la famiglia, un momento di unione e felicità che resterà indelebile nel suo cuore: "Sono felice di aver potuto festeggiare i tuoi 102 anni, un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo".

In questo momento di profondo dolore, la showgirl si trova circondata dall'affetto dei suoi cari e dei suoi fan, che le stanno facendo sentire il loro sostegno e la loro vicinanza. La scomparsa della nonna Elisabetta lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Elisabetta e di tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. "Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore", conclude Elisabetta, in un ultimo, dolce saluto.