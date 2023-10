'Ndrangheta, al via la Camera di consiglio di “Rinascita Scott”: sentenza non prima del 6 novembre

Poco dopo le ore 12 le tre giudici che compongono il collegio giudicante del maxi processo Rinascita Scott si sono chiuse in camera di consiglio. Per avere però la sentenza bisognerà attendere oltre venti giorni. Le giudici infatti hanno fatto sapere che il verdetto non verrà letto in aula prima del 6 novembre. In apertura di udienza il sostituto procuratore Antonio De Bernardo ha preso la parola solo per chiarire la Procura non aveva intenzione di replicare alle arringhe difensive. Oltre trecento imputati attenderanno le decisioni del collegio giudicante. L’inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro è scattata il 19 dicembre 2019 e ha colpito i clan del Vibonese svelando la rete di insospettabili fiancheggiatori.