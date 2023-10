Il governo taglia le risorse per il Sud. Linea Catanzaro-Reggio in naftalina

Prima i sospetti, ora la conferma: il governo ha spostato altrove i fondi destinati al Sud per i trasporti. La conferma è arrivata mercoledì pomeriggio, in commissione Trasporti alla Camera, quando il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante ha fornito la risposta a un’interrogazione sottoscritta da due deputati del Pd. Cancellati, dunque, almeno per il momento, i 40 milioni di euro per il completamento dell’elettrificazione della linea ferroviaria jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria. «Nell’ambito della realizzazione programmi approvati - si legge nella risposta integrale fornita dal governo - si è presentata la necessità di rimodulare le risorse disponibili per finanziare opere con una maturità progettuale avanzata. A tal fine, sono state attinte risorse da progetti che non prevedono obbligazioni giuridicamente vincolanti nel corso del 2023. In particolare, si è valutato di fornire copertura finanziaria a esigenze connesse alla prosecuzione di alcune attività dei progetti legati al Pnrr in linea con i termini del Piano, nonché delle opere attribuite al coordinamento dei commissari e di quelle ritenute prioritarie, nonché per la prosecuzione dei programmi connessi al miglioramento degli standard di sicurezza e upgrading della rete».

