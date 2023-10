Voli verso la Calabria, Occhiuto incontra l'ad di Turkish: “Sviluppiamo il turismo”

«Dopo aver dialogato nelle ultime settimane con Ryanair, Easyjet e Wizzair, ho incontrato - assieme all’Ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marappodi - l’Amministratore delegato di Turkish Airlines. Non tutti lo sanno, Istanbul è il primo hub aeroportuale in Europa. Se riusciamo a collegare la Calabria con Istanbul da tutti i posti del mondo potranno raggiungere la nostra regione». Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video su Instagram.

«Tra una settimana - prosegue - pubblicheremo il bando di incentivi affinché le compagnie aeree possano scegliere la Calabria. Vogliamo far volare la nostra Regione sviluppando e facendo crescere il turismo, ma anche per dare ai calabresi la possibilità di spostarsi sempre più facilmente. Stiamo facendo il massimo per riuscirci. È un’iniziativa messa in campo per rilanciare il sistema aeroportuale calabrese. Sono convinto che col lavoro, anche quello che sembrava impossibile lo renderemo possibile».