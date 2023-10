Mercato immobiliare in Calabria, rallentamento nel terzo trimestre

Il mercato immobiliare calabrese mostra un rallentamento nel terzo trimestre, sia nei prezzi di vendita che segnano un +0,5% a fronte di un +1,1% annuale, sia, soprattutto, negli affitti che passano dal +20,9% del confronto anno su anno alla sostanziale stabilità (+0,1%) dell’ultimo trimestre. Queste le principali evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale lombardo ad opera di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence. Comprare casa in Calabria costa, oggi, 933 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla servono 8,4 euro/mq.

Le principali evidenze di mercato

Guardando ai principali indicatori di mercato, l’offerta di appartamenti in vendita cala negli ultimi 3 mesi (-1,3%), in accordo con il trend annuale che tuttavia mostra una contrazione molto più significativa: -20,6%. In controtendenza, invece, con il dato annuo la domanda, che recupera nell’ultimo trimestre e segna un +6,7%.

Il mercato degli affitti, invece, pur mostrando un accumulo di stock nell’ultimo trimestre pari al +8,4%, presenta un significativo aumento dell’interesse nello stesso periodo (+27,1%).

I principali trend di vendita in regione

La città più cara è Crotone, in crescita del 2% nel trimestre, che tocca quota 1.073 euro/mq. Tuttavia, il territorio più costoso in regione è la provincia di Vibo Valentia che sfiora i 1.400 euro/mq, guadagnando anch’essa 2 punti percentuali. In calo invece il comune che negli ultimi tre mesi perde l’1%. Il territorio più economico dove comperare casa è invece la provincia di Crotone, 784 euro/mq, stabile nel trimestre.

Lo stock di immobili in vendita si mostra in calo quasi ovunque, addirittura in doppia cifra per quel che riguarda il comune di Vibo Valentia (-12,3%), ma ci sono alcuni importanti accumuli: nella provincia di Vibo Valentia (+6,3%) e in quella di Reggio di Calabria (+8%).

Guardando alla domanda, prevalgono i segni più con la provincia di Crotone, al +27,7%, a guidare gli incrementi trimestrali. In negativo si segnalano invece la città di Cosenza, che sfiora il -11% negli ultimi tre mesi, e quella di Reggio di Calabria, -8,7%.

I principali trend delle locazioni in regione

Per quanto riguarda il comparto dell’affitto, invece, sono generalmente le province a mostrare i prezzi più alti, a partire da quella di Crotone che tocca i 14,5 euro/mq. Variazioni per lo più di segno positivo in regione, anche se il territorio di Vibo Valentia, comune e provincia, si mostra in calo nell’ultimo trimestre, -2,6% e -12,2% rispettivamente. I canoni più economici si trovano proprio nel comune di Vibo Valentia, solo 4,6 euro/mq.

Guardando agli indicatori di mercato, in accordo con il trend regionale aumenta lo stock di immobili in affitto in molti territori, con la provincia di Vibo Valentia al +25% nel trimestre. Nettamente in negativo invece il comune che segna un -15%.

La domanda di immobili in affitto cresce in doppia cifra in diversi territori, con un picco nella provincia di Cosenza: +47,8%. Diminuisce invece l’interesse nei confronti della locazione nel territorio di Vibo Valentia, che mostra un -25,6% nel comune e un -5% in provincia.