Scuola, altre 144 cattedre per i docenti di Sostegno in tutta la Calabria

Arrivati. Erano attesi da tempo e, come previsto, sono stati ufficializzati nei primi giorni di ottobre i posti di Sostegno in deroga autorizzati dall’Ufficio scolastico regionale che ha dato seguito alle istanze formalizzate a Catanzaro dai vari Ambiti territoriali provinciali cui s’erano rivolti i singoli dirigenti scolastici a loro volta sollecitati dai genitori dei ragazzi con disabilità. La prima infornata di docenti in deroga è niente male: si tratta di 144 cattedre in tutta la regione, la maggior parte delle quali previste in scuole della provincia di Cosenza (66,5). A seguire il Crotonese (27) e il Catanzarese (23), quindi il Reggino (20) e infine la provincia di Vibo Valentia che in questa tornata ha ottenuto solo 7,5 posti in più. Con queste integrazioni, a livello calabrese le cattedre per i prof di Sostegno sono diventate complessivamente 8.212. Anche in questo caso la parte più cospicua spetta al Cosentino con 2.844,5, poi la provincia di Reggio Calabria (2.680), di Catanzaro (1.339), Crotone (737) e infine Vibo che conta complessivamente 611,5 posti di Sostegno per quanto riguarda l’anno scolastico 2023-2024.

Per affidare i nuovi posti concessi in deroga i cinque Atp sono già a lavoro con i turni di nomina che garantiranno una supplenza sino al 30 giugno ai precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e che sinora non sono stati coinvolti dalle precedenti chiamate, quindi aspettavano con ansia proprio queste integrazioni.

