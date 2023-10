Calabria, corsa contro il tempo per i Piani sul dimensionamento scolastico

La deadline del 12 ottobre è vicina e il rischio di non arrivare con le carte in regola è concreto. Deriva da tale preoccupazione la lettera scritta dalla vicepresidente della Regione, Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria e indirizzata a tutti gli Enti con la quale incalza Province e Città Metropolitana di Reggio «a concertare con tutte le parti i piani di dimensionamento provinciali, a richiedere le apposite delibere dei Consigli d’istituto, a promuovere specifiche conferenze di ambito con le componenti interessate, creando occasioni di ascolto e di confronto con i territori».

Come è ormai noto, la Calabria perderà dal prossimo anno scolastico 79 autonomie. «Un prezzo altissimo che la nostra regione è costretta a pagare», è l'amara considerazione della Uil Scuola Rua. E nonostante entro giovedì 12 Province e Città metropolitana dovranno consegnare i Piani di dimensionamento alla Regione, l’iter di completamento della pratica rimane ancora lungo. La Cittadella dovrà infatti consegnare i documenti all’Ufficio scolastico calabrese per un parere di coerenza e poi trasferire tutto al Consiglio regionale per l’approvazione finale.

