Ospedali e Asp della Calabria senza assicurazione. La gara bloccata ormai da un anno

Cosa impedisce di procedere con l'espletamento di una nuova gara per fornire alle Aziende sanitarie ed ospedaliere calabresi una copertura assicurativa? È l'interrogativo sempre più pressante che circola nelle stanze della Cittadella regionale. Da oltre un anno tale servizio non viene più offerto da nessuna compagnia. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato lo stop del Tar alla gara originaria - respingendo quindi gli appelli della Regione e della società aggiudicataria del servizio - nessuna novità è arrivata. Tutto tace sia al decimo piano del Palazzo che nel dipartimento Stazione unica appaltante guidato dalla dirigente generale Roberta Porcelli. L'ultimo atto ufficiale della Regione risale allo scorso novembre, con l'affidamento del «servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) per le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria all’operatore economico Marsh spa per un importo di oltre 1,5 milioni». L'assicurazione dovrebbe risarcire i danni causati da Asp e Ao «per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.

