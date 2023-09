Campagna vaccinale anti-Covid: arrivano le prime dosi in Calabria

Sono attese nella settimana che si apre oggi le prime scorte del nuovo vaccino contro il Covid. Il dipartimento Sanità della Regione Calabria sta affinando gli ultimi dettagli di un’operazione che coinvolgerà più livelli. Non è un caso che già tra mercoledì e giovedì siano attesi alla Cittadella medici di famiglia e pediatri di libera scelta nonché i rappresentanti dei dipartimenti di prevenzione e delle farmacie territoriali delle Aziende sanitarie. «Saranno incontri di carattere operativo per limare dettagli organizzativi», specifica Francesco Lucia, dirigente del settore regionale Prevenzione e sanità pubblica, e incaricato di coordinare tutta la campagna d’autunno. Le scorte del siero (aggiornato) contro il Covid saranno allocate nei centri di stoccaggio individuati durante l’emergenza pandemica ovvero nei centri di raccolta e distribuzione negli ospedali “Pugliese” e “Mater Domini” di Catanzaro, “Annunziata” di Cosenza, “San Giovanni di Dio” di Crotone, “Gom” di Reggio Calabria e “Jazzolino” di Vibo Valentia. Da lì, poi, il trasferimento nelle farmacie territoriali delle Asp per la somministrazione ai pazienti.

Il piano organizzativo Prevista la disponibilità di vaccini aggiornati, raccomandati e offerti a anziani (over 60), fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari. Quanto alla somministrazione, un ruolo di primo piano lo avranno i medici di medicina generale e i farmacisti. Lo scorso anno Federfarma Calabria ha stipulato un accordo con la Regione proprio al fine di somministrare gratuitamente i vaccini contro influenza e Covid a tutti coloro con più di 60 anni di età. Probabile che lo schema già sperimentato con buoni risultati un anno fa, venga nuovamente replicato. Le immunizzazioni contro il Covid cammineranno di pari passo a quelle anti-influenzali. Dunque, nulla vieta che possano essere somministrati contestualmente.

