Calabria, tensioni e movimenti attorno ad Arcea: diversi dipendenti pronti ad andare via

Fuga” di massa dall’Arcea, l’Agenzia della Cittadella calabrese che si occupa delle erogazioni in agricoltura. Diversi dipendenti hanno attivato richieste di mobilità anche verso la Regione Calabria e pare, da voci di corridoio, che potrebbero ottenere anche il nulla osta per andarsene. I dipendenti lamentano poca attenzione nella gestione degli istituti contrattuali, nella valutazione del personale e nella applicazione degli strumenti di valutazione della performance, non corretta attuazione degli istituti premianti la produttività. La circostanza sembra alquanto strana, vista la situazione in cui versa l’ente.

Ma andiamo per gradi. L’Arcea è l’organismo pagatore della Regione per l’erogazione di aiuti, contributi e premi agli agricoltori previsti da disposizioni comunitarie riconosciuto con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 14 ottobre 2009.

Già da oltre tre anni il Ministero e la Commissione europea, in particolare, hanno avviato una verifica e un periodico monitoraggio dell’ente al fine di accertare se sussistono e permangono i requisiti previsti dalla normativa europea per il mantenimento della qualifica di organismo pagatore. Infatti le norme europee impongono il possesso di diversi requisiti, tra cui una sufficiente dotazione di risorse umane che consenta una adeguata e sollecita attività istruttoria al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali. Il grido di allarme sul pericolo di chiusura di Arcea lo aveva lanciato l'assessore regionale Gianluca Gallo appena insediatosi nel 2020. Il dipartimento Agricoltura ha avviato un piano di rilancio mettendo a punto varie misure per superare i rilievi della Commissione europea. Vari sono stati gli incontri e varie le verifiche ed è in corso un periodico monitoraggio mentre la Giunta ha adottato atti di indirizzo.

