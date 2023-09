"La mia casa (residenza estiva, a Belvdere: ndr), così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che posta anche un video in cui mostra i danni subiti.