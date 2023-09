Calabria, gli idonei al maxi-concorso dei Cpi: “Ricollocateci in altri uffici della Pa”

Centinaia di idonei a un concorso pubblico a caccia di certezze. Si tratta di quanti hanno superato il concorso a tempo indeterminato per “istruttore amministrativo-contabile” da destinare ai Centri per l’impiego della Calabria ma non sono risultati collocati nei posti (177) messi a bando. Gli idonei già qualche mese fa si sono riuniti in un Comitato che è guidato dal portavoce Carlo Camoli e dai componenti del Consiglio direttivo Giorgio Franchino, Giuseppe Simeri, Maria Lazzaro ed Enrico Marotta con l’obiettivo di dare maggiore forza alle azioni da intraprendere.

L’organismo rappresenta gli oltre 2.000 idonei che compongono la graduatoria varata dalla Regione e che, in questi giorni, si stanno interrogando sul proprio futuro e sulla reale possibilità di prendere servizio sia nei Centri per l’impiego che in altre strutture della pubblica amministrazione calabrese. «Bisogna ricordare, infatti - rilevano gli esponenti del Comitato -, che, alla data odierna, non sono ancora stati coperti tutti i posti banditi come da concorso e che la nostra graduatoria regionale relativamente al profilo di istruttore amministrativo-contabile è l'unica graduatoria attualmente vigente e valida. È importante, inoltre, sottolineare che il nostro profilo è spendibile anche in tutti gli Enti locali, Comuni, Province e sedi decentrate della Pa. Tutto ciò anche in virtù di un regolamento regionale del 28 dicembre 2022, il quale prevede espressamente che le graduatorie di concorsi pubblici promossi dalla Regione Calabria possano essere utilizzate da parte di altre Pa, previa convenzione con gli Enti interessati».

