Operazione "Karpanthos" a Catanzaro, il ministro Piantedosi: "Importante risultato contro la 'ndrangheta"

«L'operazione condotta oggi su tutto il territorio nazionale dall’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, fa segnare un altro importante risultato nell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali». Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando gli esiti dell’azione di polizia che, con l’impiego di oltre 400 militari, ha portato all’esecuzione di 52 provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, ricettazione e riciclaggio. «I numerosi arresti di pericolosi latitanti realizzati in questi mesi in Italia e all’estero, le continue azioni contro i sodalizi criminali e le operazioni 'alto impattò che si susseguono nelle aree più a rischio del Paese, sono i segni di un impegno corale nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto a ogni forma di illegalità, che rappresentano fra i principali pilastri su cui si fonda l’azione di questo Governo. I risultati conseguiti ogni giorno contro il malaffare sono la riprova, inoltre, del grande valore e della capacità investigativa di magistratura e Forze dell’ordine, che ringrazio per il loro quotidiano impegno» ha concluso il titolare del Viminale.

Occhiuto: "Stato grande sforzo nella lotta alle mafie"

«L'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, diretta da Nicola Gratteri, che ha portato all’arresto di 44 persone accusate di associazione a delinquere e di altri gravi reati, rappresenta l’ennesimo duro colpo alla criminalità organizzata. Ringrazio le autorità inquirenti e le forze dell’ordine per questo straordinario impegno nel contrastare la 'ndrangheta. Lo Stato sta compiendo un grande sforzo nella lotta alle mafie». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.