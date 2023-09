Il procuratore di Palermo De Lucia: 'Ndrangheta superiore a Cosa nostra

«Dal punto di vista economico in questo momento la 'ndrangheta - oggi la più potente organizzazione criminale probabilmente d’Europa - è nettamente superiore a Cosa nostra. Lo è perché non ha subito gli stessi colpi devastanti. Oggi uno degli obiettivi di Cosa nostra è quello di tornare sul mercato degli stupefacenti, cercando di dialogare con gli 'ndranghetisti. Ma Cosa nostra ha una storia di rapporti con altri poteri che nessun’altra organizzazione ha, incidendo perfino su scelte della politica nazionale. Ha una storia molto più importante, ha avuto una struttura unitaria, con una Cupola, un vertice, che le consentiva di avere un centro che può parlare con altri poteri». ». Così il capo della Procura di Palermo Maurizio De Lucia in un’intervista a Famiglia Cristiana in edicola Alla domanda se la cupola di Cosa nostra non esista più il magistrato ha detto: «No, l’abbiamo smantellata, arrestando tutti i capimandamento.

Ma ciò che emerge dalle nostre indagini è proprio il fatto che uno dei primi obiettivi di Cosa nostra per tornare a essere forte è ridarsi il vertice. Non c'è riuscita perché fino adesso le nostre indagini lo hanno sempre impedito».