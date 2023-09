Regione Calabria, 109 milioni di euro alla Sorical da parte dell'Ue. Occhiuto: “Ottimo segnale”

“La Commissione europea ha dato ufficialmente il via libera alla Regione Calabria, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, per interventi per 109,9 milioni di euro alla Sorical, la nuova società di gestione delle risorse idriche calabresi. Davvero un’ottima notizia: ecco un altro risultato del mio viaggio a Bruxelles di due settimane fa”. Lo annuncia il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Un’ulteriore dimostrazione di come nei confronti della Calabria ci sia, grazie all’azione del mio governo regionale, una grande apertura di credito da parte dei decisori nazionali e internazionali. Avanti in questa direzione”.