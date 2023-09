Gli ultimi giorni di caldo torrido porta con sé qualche effetto collaterale. Com segnala l'Arpacal, oggi e domani (giovedì e venerdì) è segnalato un pericolo incendi in tutta la Calabria: scattata infatti l'allerta gialla in tutta la regione, con l'eccezione del Crotonese che è addirittura "colorato" di rosso nella mappa fornita dalla Prociv.