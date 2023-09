Giornalismo calabrese in lutto, muore a 42 anni il reggino Pietro Bellantoni

Mondo dell'informazione in lutto. Il giornalista reggino (era originario di Scilla) Pietro Bellantoni, da qualche mese entrato nella redazione del Tgr della Calabria, è scomparso nella notte. Colpito da una malattia, aveva continuato a lavorare con dedizione nonostante le difficoltà, guadagnandosi stima e apprezzamento per la sua professionalità e competenza, specialmente nei temi politici regionali e nazionali. La sua carriera e vita sono state troppo brevi ma ricche, culminate con l'arrivo di una bambina pochi anni fa. Con una carriera iniziata nel 2009 come giornalista professionista, aveva lavorato in diversi media, incluso il Corriere della Calabria, La Stampa e La Repubblica a Torino, Studio Aperto in TV, e aveva ricoperto ruoli importanti come direttore responsabile del sito online Ilreggino.it e coordinatore dell'ufficio stampa della Regione Calabria sotto la presidenza di Nino Spirlì. I colleghi della sede Rai della Calabria e la Redazione della TGR esprimono il loro cordoglio alla sua famiglia in questo momento tragico. Pietro Bellantoni aveva 42 anni.