Natuzza Evolo, il laico Paolo Vilotta postulatore della beatificazione: nominato dal vescovo di Mileto

Il dado è tratto. Cosi come anticipato nei giorni scorsi da Gazzetta del Sud il vescovo Attilio Nostro ha proceduto alla nomina del nuovo postulatore della causa di beatificazione della Serva di Dio Natuzza Evolo. Si tratta di un laico, Paolo Vilotta proveniente da Roma che «con grande slancio e generosità – ha affermato il presule – mi ha manifestato la sua disponibilità ad assumersi questo delicato compito e già da due mesi sta lavorando con molto impegno e professionalità». A don Enzo Gabrieli – continua il vescovo – «che fino a qualche tempo fa ha egregiamente ricoperto questo incarico, va tutta la mia stima e la mia gratitudine per il lavoro svolto».

Lo stesso presule ha confermato padre Michele Cordiano rettore della chiesa dedicata al Cuore Immacolato di Maria. Decisi anche movimenti nelle parrocchie. Tra questi figura Vibo Marina, dove arriverà monsignor Vincenzo Varone al posto del compianto monsignor Saverio Di Bella. Allo Spirito Santo e Santa Maria La Nova il nuovo parroco sarà don Giuseppe Gagliano che verrà coadiuvato dal vicario don Michele Vinci. A San Leoluca don Pasquale Rosano e don Matteo Rizzo saranno affiancati da don Pietro Pontoriero. A Nicotera toccherà, invece, a don Antonio Pagnotta sostituire don Annunziato Maccarone come parroco della Marina; don Pagnotta assumerà anche il servizio di vicario parrocchiale della Concattedrale. A San Calogero in sostituzione di don Antonio Farina monsignor Rocco Scaturchio coadiuvato da don Andrea Campennì, che assumerà anche la guida della parrocchia di Calimera. A Moladi e Garavati al posto di don Pagnotta arriverà don Scrugli. Alla Concattedrale di Tropea e al SS Rosario don Giuseppe Vallone succederà come vicario parrocchiale a padre Papaleo.