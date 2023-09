Brancaleone, approdano 41 migranti e tentano di scappare: bloccati dai carabinieri

Sono 41 i migranti, tutti adulti e di varie nazionalità, che dopo un viaggio durato cinque giorni a bordo di una barca a vela di una quindicina di metri partita dalla Turchia sono arrivati a Brancaleone, nella Locride.

Dopo che l’imbarcazione si è arenata tutti i migranti sono scesi sull'arenile cercando, a piccoli gruppi, di scappare. Ad individuarli e bloccarli, mentre si trovavano già sul lungomare, è stata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Bianco impegnata in un servizio di controllo del territorio.

I migranti, nonostante il lungo viaggio in mare, sono stati trovati in discrete condizioni di salute. Il gruppo, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria è stato ospitato temporaneamente in una struttura messa a disposizione dal Comune di Brancaleone.