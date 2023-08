Tony Hadley ringrazia l'Asp di Catanzaro dopo la disavventura: “Si sono presi cura di me”

«Un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d’urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana». Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet, dedica un post su Facebook alla sua (dis)avventura in Calabria. Dopo una brutta caduta che lo ha costretto a esibirsi a Palmi con grande stoicismo e un vistoso tutore, il cantante è stato sottoposto a un intervento all’ospedale di Lamezia per la frattura della rotula e la rottura di un legamento. Tutto andato perfettamente. Tant’è che oggi Hadley dice: «Non avrei potuto chiedere cure migliori». E poi elenca i nomi di chi si è preso cura di lui e del suo malandato ginocchio.

«Direttore: Dottor Livio Perticone; Medical Leaders: Dr Alan Gatto, Dottoressa Maria Loiarro, Dottoressa Germana Doria, Dottor Antonio Corigliano e tutta l’equipe di medici, infermieri e operatori socio sanitari». E ancora l’Unità operativa di radiologia: «Direttore Dottor Giuseppe Loria; Dottor Mendicino, i radiologi Davide Torcasio, Rosetta Guerrise, e la squadra». E la «cardiologa: Dottoressa Maria Levato». Ringraziamenti estesi a «tutti i medici, infermieri e operatori socio sanitari della sala operatoria, gli anestesisti Giuseppe Stagliano e Sara Strangis, gli infermieri Francesco Palmieri, Elvira Gatto e Francesca Grande. Il direttore medico Antonio Gallucci». Il cantante ringrazia anche «i medici e la Protezione Civile che mi hanno aiutato in primo luogo quando sono caduto a Palmi». Un piccolo ma significativo spot anche per la sanità calabrese.