Calabria, aggressioni e suicidi in carcere: i dati di un’emergenza infinita

Nelle carceri calabresi manca l’aria. La carenza di personale e le altre criticità strutturali e organizzative rendono la situazione sempre più esplosiva. A fare da corollario a tale contesto ci sono alcuni numeri allarmanti: i dati dei detenuti che si sono tolti la vita, gli episodi di autolesionismo e le aggressioni avvenute all’interno degli istituti penitenziari della nostra regione. L’allarme è stato nuovamente lanciato anche dopo l’ultimo suicidio, avvenuto la scorsa settimana, nel carcere di Rossano. Secondo gli ultimi dati forniti dal Sappe, in Calabria ci sono stati circa 330 gesti di autolesionismo, 10 decessi per cause naturali, 1 suicidio e una settantina di tentati suicidi. Per quanto riguarda le aggressioni, invece, in tutta la regione annualmente si stanno verificando oltre 263 episodi che si concludono con ferimenti. In particolare, ci sono state 23 colluttazioni nell’istituto penitenziario di Castrovillari; 65 a Catanzaro; 13 nel carcere di Cosenza; 16 in quello di Crotone; 6 a Locri; 27 a Paola; 78 nei due istituti di Reggio Calabria; 4 a Rossano e 21 a Vibo Valentia. Non si sono verificati tentativi di evasione.

