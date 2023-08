Abusi edilizi, Regione Calabria avanti tutta

I commissari ad acta sono pronti a raggiungere i trenta Comuni calabresi che la Giunta regionale ha richiamato su «inadempienze» e «inerzia» nel prendere provvedimenti contro una serie di abusi edilizi. Nessun passo indietro, dunque, da parte della Cittadella regionale, come è emerso ieri dal confronto che il direttore generale del dipartimento Tutela del territorio, Salvatore Siviglia, ha promosso con gli amministratori dei centri interessati dal provvedimento. Attorno al tavolo i rappresentanti di Vibo Valentia, Isola Capo Rizzuto, Praia a Mare, Figline Vigliaturo, Sellia Marina, Nocera Terinese; contatti telefonici sono avvenuti con i sindaci di Zumpano, Tortora e Mendicino, che hanno chiesto alcune delucidazioni.

Solo alcuni Comuni, dunque, hanno risposto all’appello lanciato da Siviglia per aprire un confronto nel quale illustrare le ragioni del provvedimento, a suon di documenti, e instaurare uno scambio di vedute con gli amministratori locali per raccogliere le loro istanze e segnalazioni. È emerso che alcuni uffici tecnici avevano espletato i vari passaggi per eliminare gli abusi ma non avevano trasmesso le rispettive determinazioni al dipartimento che, quindi, non poteva essere a conoscenza della chiusura di quei procedimenti. In altri casi, per fatti anche risalenti, ci sarebbero invece dei passaggi ancora da compiere.

Per questo, ha ribadito Siviglia, i commissariamenti restano in atto. In sostanza, quando il commissario arriverà in ciascun municipio verificherà lo stato dell’arte delle procedure finite sotto i riflettori: se tutto sarà stato definito, non ci saranno provvedimenti e la pratica sarà dichiarata subito chiusa. Diversamente, adotteranno i relativi atti (demolizione, comunicazioni alla Procura) per arrivare alla definizione dei procedimenti.

