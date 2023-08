La polemica dei medici di Napoli: "Gli ospedali non sono parcheggi per anziani, basta con i cubani in Calabria"

«Non si usino le strutture sanitarie come parcheggi per gli anziani e i fragili. La sanità non può e non deve surrogare l’assistenza sociale». È l’allarme che lancia Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, in vista del Ferragosto e anche in considerazione della mancanza di personale nelle strutture pubbliche. «Il problema del Sistema sanitario nazionale non è solo la carenza di medici, è anche e soprattutto quello della scarsa attrattività del pubblico - sottolinea - perché mai un medico deve scegliere di lavorare in una struttura nella quale è sottoposto a turni massacranti e spesso rischia di essere aggredito, quando invece può scegliere di lavorare in una struttura privata in condizioni decisamente più umane?». Per il leader dei medici di Napoli la dimostrazione del corto circuito che si è ormai generato è la scarsissima adesione registrata per le specializzazioni, nonostante l’aumento di posti disponibili. Altro campanello d’allarme è - evidenzia - «il ripetuto reclutamento di medici cubani da parte della Calabria».