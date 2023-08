Scuola Calabria, i docenti di Sostegno sono costretti a fare la valigia

Oggi la pubblicazione delle assegnazioni interprovinciali per le classi comuni e a seguire, nei prossimi giorni, quelle riguardanti il personale Ata. L’Ufficio scolastico provinciale continua a rispettare, se non anticipare, le scadenze in questa estate come sempre bollente per il popolo della scuola nostrano che era abituato a ritmi decisamente meno serrati e diciamo pure rispettosi nella sistemazione di tutte le tessere del puzzle. Perdippiù con drammatiche code a campanella ormai suonata, e conseguenze poco piacevoli anzitutto per i ragazzi ma anche per i docenti costretti pure a cambiare sede in corso.

Mini in corso

È scattata mercoledì e sono già migliaia le istanze formalizzate per quanto riguarda la cosiddetta “Mini Call veloce” scattata dopo la conclusione della “Call veloce” 2023 per i docenti su Posti comuni e di Sostegno da Graduatorie a esaurimento (Gae) e Graduatorie di merito (Gm) degli ultimi concorsi. La “Mini Call veloce” coinvolge tutti i docenti di Sostegno che sono presenti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e negli elenchi aggiuntivi. Grazie a questa procedura gli aspiranti docenti potranno ricoprire i posti vacanti e disponibili in regioni o provincie diverse rispetto a quella di inserimento nelle Gps. Cosi facendo potranno ottenere l’immissione in ruolo al termine dell’anno di prova e formazione. Per le domande c’è tempo fino alle 9 di oggi.

Le disponibilità

Come chiarito, per partecipare a “Call” e “Mini Call” bisogna scegliere una regione o provincia da quella in cui sono inseriti nelle Gps, quindi ai precari cosentini non interessano le disponibilità tra Pollino e Sila. Comunque, giusto, per chiarire, nella nostra provincia non ci sono disponibilità per nessuna delle diverse classi di concorso legate al Sostegno. Campeggia uno zero grosso come una... cattedra tanto per la ADAA quanto per la ADMM, la ADEE e la ADSS. Stesso discorso per tutte e quattro le altre province calabresi: da Reggio a Crotone, da Catanzaro a Vibo Valentia.

Gli eventuali docenti cosentini e calabresi interessati all’assunzione a tempo indeterminato (ma occhio ai vincoli di permanenza nella sede di destinazione) devono guardare alle solite province del centronord per avere speranze di assunzione: Bologna, Ferrara, Modena (121 disponibilità per la ADEE), Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Udine, Trieste, Genova (145 sempre per la ADEE), Bergamo (169 per la ADEE e 188 per la ADMM), Milano (391 per la ADEE e 516 per la ADMM), Torino (648 per la ADEE e 323 per la ADMM), Novara (129 per la ADEE), Cuneo (114 per la ADMM ere 131 per la ADEE), Alessandria (130 per la classe di concorso ADEE). Quindi, eventualmente, bisogna essere disponibili a fare la valigia e pure bella pesante perché, eventualmente, sarà difficile riuscire a tornare a casa presto.