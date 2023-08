Il cordoglio per la morte di Giuseppe Profiti: "La Calabria perde una grande risorsa"

“Mi capitava ogni tanto di incontrare Giuseppe Profiti per le vie del centro cittadino. Parlavamo della sanità calabrese ma anche di argomenti decisamente meno impegnativi: le vicende calcistiche della Sampdoria o gli eventi culturali organizzati in città". Con queste parole il sindaco Nicola Fiorita, descrive il manager calabrese.

"Si chiacchierava amabilmente, era una persona di grande umanità, quella che del resto traspariva evidente dal suo sorriso largo e sincero. La sua morte mi addolora molto ed esprimo per questo il mio profondo cordoglio per la sua scomparsa. Una perdita che ci priva anche di una persona dal notevole spessore professionale. Il suo curriculum parla per lui e credo la sorte abbia sottratto a Catanzaro e alla Calabria tutta una valente risorsa, che avrebbe dato certamente un contributo importante per riportare efficacia ed efficienza al nostro servizio sanitario regionale”.

Cordoglio anche da parte di Iole Fantozzi, Dg Dipartimento Tutela della salute Regione Calabria: "Ho avuto modo di lavorare con Pino Profiti e, fuori da qualsiasi retorica di circostanza, posso dire che ho conosciuto un uomo caparbio, profondamente convinto di tutto ciò che faceva. Abbiamo un solo modo però per onorare la sua memoria, camminare nel solco di risanamento della Sanità, solco tracciato dal Presidente Occhiuto e che Pino Profiti ha contributo di certo a rendere, con il suo impegno e dedizione, più percorribile. La prematura morte di Pino è una grave perdita per tutti coloro che credono nel valore universale del sistema sanitario. Alla famiglia e ai suoi affetti più cari le più sentite condoglianze da parte mia e di tutto il personale del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria".