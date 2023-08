È morto Giuseppe Profiti: il manager di Azienda Zero voluto da Occhiuto. Colto da un malore in Puglia

È morto Giuseppe Profiti, il super manager voluto dal governatore Occhiuto a capo di Azienda Zero. Un infarto sarebbe la causa del decesso. 62enne, originario di Catanzaro, Profiti nella sua carriera è stato, tra le altre cose, direttore amministrativo del Gaslini di Genova e presidente del Bambin Gesù di Roma nonché consulente del presidente della Regione Liguria.

Profiti si trovava in vacanza in Puglia. A maggio Occhiuto, in qualità di commissario della sanità calabrese, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2023 l’incarico a Profiti a capo di Azienda Zero.

Occhiuto: Sgomento per atroce notizia, perdiamo grande manager, io perdo un amico"

“Sono sgomento per una notizia atroce e improvvisa: Giuseppe Profiti non c’è più. Perdiamo - sottolinea il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto - un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi. Sincero cordoglio alla famiglia. Per la Calabria è un giorno di lutto".