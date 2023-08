Bambino di 10 anni appicca il fuoco insieme al nonno: beccati dal drone della Regione Calabria. Occhiuto: "Scoveremo altri piromani"

"In Calabria con i nostri droni abbiamo beccato 32 piromani in due settimane. Li abbiamo segnalati ai carabinieri. Vi faccio vedere due immagini che mi hanno colpito: un bambino di 10 anni che va ad incendiare in un bosco come se fosse un professionista, incendia più fuochi a distanza e si mette a camminare. Ad un certo punto si rende conto del drone e corre andando dal nonno sul trattore. Il nonno si mette ad imprecare contro il drone e poi insieme vanno a spegnere il fuoco che il nonno aveva chiesto al bambino di appiccare". Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta in un video social l'attività della Regione con i droni per il rispetto dell'ambiente. L'episodio è accaduto a Zungri, in provincia di Vibo Valentia.

Leggi anche Il video del bambino di 10 anni che appicca il fuoco. Beccato dal drone della Regione Calabria

"Poi ci sono dei criminali che hanno scaricato dei rifiuti incendiandoli vicino ad un fiume. Questo è l'esempio della Calabria peggiore. Combattiamo l'inciviltà dei criminali, io non mi arrendo. Beccheremo altri piromani, la maggior parte dei calabresi ha rispetto ed amore per l'ambiente quanto ne ho io".