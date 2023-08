Statale 106 in Calabria, l’incognita dei fondi. Le varianti restano una chimera

Un automobilista che si trovi a percorrere la fascia ionica calabrese da Rocca Imperiale a Reggio Calabria non ha alternative: può utilizzare solo la Statale 106. Per la gran parte il vecchio tracciato, a carreggiata unica, mentre le poche varianti a quattro corsie sono limitate a singoli tratti che non uniscono nemmeno i territori di due province. A tal proposito, l’unica possibile novità futura, al momento, sarebbe la realizzazione del tracciato tra Catanzaro e Crotone, sul quale c’è però l’incognita dei fondi. La legge di Bilancio 2023 ha in verità stanziato 3 miliardi di euro (peraltro spalmati in 15 anni), ma fino a quando una delibera Cipess non blinderà tali risorse (come avvenuto nel 2018 per i lavori del Megalotto 3 Sibari-Roseto Capo Spulico) un fondo di scetticismo continuerà a permanere. Se non altro per la storia di lentezze e stralci che ha caratterizzato finora l’ammodernamento di questa strada, costellata di croci e fiori in ricordo delle centinaia di vittime di incidenti stradali.

A passo di lumaca

La 106 si presenta in effetti agli automobilisti con tutti i suoi pregi e difetti. Sul primo fronte, in verità, c’è poco da cercare, forse qualche scorcio paesaggistico accattivante, la comodità di avere centri abitati e servizi a pochi passi. Ma proprio quest’ultimo aspetto è già l’altra faccia della medaglia, che porta direttamente al campo dei difetti: il tracciato che si snoda lungo i centri costieri è infatti stretto e poco sicuro, in particolare per i pedoni, con vecchi e angusti ponti risalenti agli anni ’30 nel comprensorio soveratese; soprattutto in estate la circolazione rallenta a passo d’uomo, con incolonnamenti chilometrici in prossimità dei centri turistici e commerciali del litorale: questo vale nel Reggino, nel basso e alto Ionio catanzarese, in provincia di Cosenza. I tempi di percorrenza si allungano così a dismisura e un appuntamento per una colazione di lavoro rischia di trasformarsi in un tè delle cinque.

