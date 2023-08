Occhiuto, tolleranza zero sulla depurazione: "Abbiamo diffidato i comuni di Amantea, Nocera Terinese e Falconara Albanese"

"Non stiamo scherzando. Stiamo diffidando chi non segue le regole". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto in un video sui social sul tema della depurazione.

"Ho qui davanti le stampe dei monitoraggi fatti stamattina dalle 8 alle 12 e di tutto ciò che non funziona. Molti dei Comuni ai quali avevamo ordinato di fare delle cose non lo hanno fatto. Il 59% dei Comuni ha risposto all'ordinanza di qualche settimana fa. I comuni di Amantea e Nocera Terinese rischiano di mettere in blocco l'impianto di depurazione, ce ne siamo accorti e li abbiamo diffidati inviando la diffida anche alla Procura della Repubblica di Lamezia. Oggi abbiamo diffidato anche il Comune di Falconara Albanese. Avevamo detto che i Comuni avrebbero dovuto vigilare i depuratori anche il sabato e la domenica. Ci siamo accorti che a Falconara è piovuto, le acque bianche sono andate nel depuratore. Il depuratore si è bloccato e ha sversato liquami nel torrente Malpertuso. Si è bloccata da giorni la pompa di sollevamento della vasca di accumulo e li abbiamo diffidati. Poi il mare marrone a Pizzo: grazie alla Guardia costiera perchè ha trovato dei lavori abusivi che determinavano degli sversamenti a mare rendendolo marrone. Sulla depurazione non ci fermiamo, vorrei che non si fermassero nemmeno i Comuni. Ma sappiano i sindaci che io non mi fermo e se devo diffidarli, anche a rischio di perdere la simpatia dei sindaci o qualche voto, lo faccio volentieri. Non sono qui per assicurarmi i voti per il futuro, ma per assicurare un futuro migliore ai calabresi".