La generosità dei calabresi: in 7 giorni 3 donazioni multiorgano

Un circuito d’amore è quello che nel giro di una settimana ha dato vita a tre donazioni multiorgano con il coinvolgimento dei tre HUB calabresi e delle strutture autorizzate al trapianto di rene di Cosenza e Reggio. La grande gara di solidarietà per la rete regionale trapianti calabrese è partita con l'attivazione di 7 segnalazioni di pazienti deceduti per lesioni cerebrali acute. Tutto racchiuso in questa sequenza: lo scorso 13 luglio il Centro Regionale Trapianti viene sollecitato dal GOM per la presenza in Terapia Intensiva di una donatrice multiorgano; sabato 15 luglio è invece il Coordinamento ospedaliero di Catanzaro a segnalare al CRT un donatore multiorgano pediatrico e, venerdì 21, un terzo donatore è segnalato anche dalla Terapia Intensiva dell’Ospedale di Cosenza. «Tutte e tre le donazioni sono state possibili grazie al grande gesto generosità di tre giovanissimi donatori che, col consenso alla donazione degli organi espresso in vita e dai familiari, hanno ridato una speranza a molti pazienti in attesa di trapianto. Coinvolgente – spiega Pellegrino Mancini, direttore del Centro regionale Trapianti – è stato il caso del più giovane dei tre donatori di soli 14 anni; i genitori, senza alcuna esitazione, hanno dato il consenso alla donazione degli organi del proprio figlio deceduto a causa di un trauma cranico. Solo con questo gesto di altruismo è stato possibile ridare la vita a 8 persone in attesa di trapianto, la maggior parte delle quali in età pediatrica».

