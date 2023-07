Calabria, proroga di un anno per i Tirocinanti di inclusione sociale

Suspense per tutta la giornata. Poi, a tarda sera, la fumata bianca: arriva il via libera, in commissione alla Camera, all’emendamento che proroga di un anno i contratti per gli oltre 4mila tirocinanti di inclusione sociale in Calabria. La Regione è autorizzata per legge a prorogare di un anno (la scadenza è fissata a ottobre 2023) i tirocini di inclusione sociale in essere, con un finanziamento dell’operazione - che ha quindi ora copertura normativa - di 5 milioni di euro (meno rispetto ai 30 milioni ipotizzati in un primo momento) a carico dello Stato, che si aggiungono alle risorse già individuate dalla Regione. «L’approvazione di un’ulteriore disposizione ad hoc (a distanza di nemmeno due mesi) - spiega Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia Montecitorio -, nelle more dell’attuazione della norma che permetterà la contrattualizzazione dei tirocinanti, è fondamentale per mettere in sicurezza i lavoratori e per garantire continuità alla loro attività professionale, ed è il segno della grande attenzione che governo e centrodestra hanno riservato alla platea dei Tis. Già nel corso dell’esame del primo decreto assunzioni, avevamo fatto in modo di approvare una norma che potesse permettere a tutte le amministrazioni di assumere i Tis a tempo indeterminato, con quota riservata e fuori dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni. Una disposizione di grande significato - aggiunge Cannizzaro -, visto che per la prima volta la stessa legge ha previsto il riconoscimento dell’attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso le amministrazioni calabresi, in una condizione - purtroppo - di totale precarietà e quasi di “invisibilità”. Ad ogni modo, sappiamo che quella norma va implementata con l’approvazione di un provvedimento attuativo, e con ulteriori e importanti risorse volte a finanziare l’operazione; su entrambi i fronti - decreto di attuazione e ricerca di risorse finanziarie - continuiamo a lavorare senza sosta, per provare a garantire un futuro a migliaia di lavoratori, fondamentali per il tessuto occupazionale della Calabria».

