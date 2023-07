Glicine-Acheronte, così "funziona" la Serie A: i “consigli” dell’ex arbitro al Crotone per avere «qualcosa in più»

«Tu devi diventare amico degli arbitri… in quella maniera qualche cosa in più si ottiene». Così funzionerebbe il sistema nel campionato di Serie A. Lo sostiene un degli arbitri, ormai in pensione, più noti che negli anni di attività ha diretto gare internazionali, finali e poi una volta abbandonata la “giacchetta nera” ha mantenuto ruoli importanti all’interno della Figc. È proprio lui a chiamare un alto dirigente del Crotone calcio. Il dialogo è contenuto in una delle note del Noe dei carabinieri che compongono l’ossatura dell’inchiesta Glicine Acheronte, il fascicolo coordinato dalla Dda di Catanzaro che ha svelato un presunto comitato d’affari politico-clientelare in grado di condizionare nomine, procedure d’appalto, assegnazioni di incarichi a tecnici e consulenti in rapporti con i clan del Crotonese.

Nell’inchiesta risultano indagati anche i fratelli Raffaele e Giovanni Vrenna che da un ventennio hanno fatto le fortune calcistiche del Crotone Calcio. La mattina del 26 agosto 2017, i rossoblu pitagorici hanno disputato pochi giorni prima la gara d’esordio del loro secondo campionato di Serie A. Hanno perso in casa per 3- 0 contro il Milan.

L’ex arbitro chiama un dirigente della società rossoblu (nessuno dei due soggetti risulta indagato nell’inchiesta, ndr) e va subito dritto al punto: «Dobbiamo parlare… tu devi diventare l’amico degli arbitri… In quella maniera qualche cosa in più si ottiene… capito io ti devo spiegare come se… quello che si fa prima e dopo la partita… ci dobbiamo vedere». L’ex arbitro scende nei particolari. «Bisogna che ti parlo un po’ prima su come… perché per dire quello di domenica ti può ricapitare tra quattro cinque domeniche, quindi anche se ti ha dato rigore contro… però poi gli dici dici una parolina ti ricapita…». L’interlocutore appare ben informato visto che in effetti nella partita con il Milan il Crotone era passato in svantaggio al sesto minuto su rigore. Conosce anche il nome dell’arbitro che dirigerà il Crotone nel prossimo turno: «Un ragazzo molto bravo eccetera… non è come quello di domenica… alla Var ci sta un altro arbitro internazionale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria