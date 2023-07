Roggiano Gravina, beccato con 2 kg di droga: un arresto

La droga nella valle dell’Esaro. Un problema aggravatosi negli ultimi anni anche per effetto degli interessi mostrati nel settore dalla criminalità organizzata.

I Carabinieri della Stazione di Roggiano Gravina assieme a personale del nucleo operativo di San Marco Argentano nonché ai militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia hanno arrestato un cittadino extracomunitario residente nel piccolo Comune della Valle dell’Esaro. L’arresto è intervenuto per effetto di speciali controlli disposti dal comandante della compagnia di San Marco, capitano Marco Arezzini, per fronteggiare la commercializzazione delle sostanze stupefacenti. L’indagato veniva tenuto sotto osservazione da giorni dagli investigatori dell’Arma per via delle sue sospette frequentazioni. .

I militari del colonnello Agatino Saverio Spoto hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione dello straniero che ha permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’ extracomunitario con il sequestro di quasi 2 chilogrammi di hashish nonché alcune dosi di marijuana e bilancini di precisione. La sostanza stupefacente, suddivisa in panetti da circa 100 grammi l’uno, era ben confezionata con cellophane e logo identificativo di colore verde. L’indagato, resosi responsabile di detenzione spaccio di droga è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza.

