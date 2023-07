"Linea Verde" sbarca in Calabria: da Amantea a Cleto per scoprire paesaggi e storie d'incanto

"La riviera dei tramonti": oggi, alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, continua il viaggio di "Linea Verde Estate" nel golfo di Sant'Eufemia, in Calabria. A Gizzeria Lido, con il presidente del circolo velico, si vedranno le straordinarie evoluzioni dei kitesurfer, che si allenano in previsione degli imminenti campionati mondiali. La chiesa della Madonna della Quercia, la lavorazione dei cesti, costruiti interamente con legno di castagno o di cerro, la passione per la zampogna che Giuseppe coltiva grazie al nonno, che già prima suonava questo strumento: tradizioni, luoghi e personaggi di Conflenti, piccolo centro della Valle del Savuto.La riparazione delle reti da posta, la salatura del pesce, il vecchio quartiere dei pescatori, il centro storico arroccato sulla rupe del castello: a nord del Golfo di Sant'Eufemia, il fascino di Amantea, caratteristico borgo marinaro, tra le mete balneari più ambite nel Basso Tirreno cosentino. Con un esperto di genetica vegetale si scopriranno le caratteristiche e proprietà organolettiche dei mitici e giganteschi pomodori di Belmonte. A Campora San Giovanni, frazione di Amantea, si conoscerà il cambio di vita di Maria che, da biologa, si trasferisce in questi luoghi magici per dedicarsi, assieme al marito, all’allevamento delle capre di razza Saanen. La cultura come strumento di promozione del bello per dare un maggiore valore al luogo: alla scoperta di Cleto, il comune dei due castelli, che ha un’incredibile storia di abbandono e di rinascita. Infine, il programma andrà a Jacurso, quasi esattamente a metà strada tra il Mar Tirreno e il Mar Jonio, per sentire il racconto di un’eccellenza in cui noi italiani siamo maestri dal 1565, quella del gelato artigianale.