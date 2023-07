La tregua è durata poco: brucia il Parco d’Aspromonte

La tregua è durata poco. L'Aspromonte torna a bruciare. Dalla notte tra lunedì e martedì è in corso un incendio nel perimetro del Parco. Calabria Verde ha mobilitato diverse squadre, sono stati attivati già dalle prime luci dell'alba tre canadair e un elicottero. Pare, da una prima ricostruzione, che l'incendio sia divampato dallo stesso sito del 2021. L’area di Polsi è un rogo, bruciano pini, la lecceta, la scia di fuoco si avvia velocemente verso la faggeta una porzione di territorio dagli ecosistemi forestali molto fragili.

Già da ieri mattina il commissario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva ha voluto essere presente a San Luca per monitorare l’evoluzione del perimetro del fuoco che torna a distanza di due anni nel cuore del Parco. Un contesto in cui il problema degli incendi sembrava storicamente superato. Poi due anni fa la stagione da incubo. Sembrava un evento eccezionale, sembrava che quella pagina triste avesse lasciato il segno e non solo nel paesaggio sfigurato e nel drammatico bilancio per il patrimonio ambientale. Ma nell’attenzione nella cura del territorio, nella prevenzione. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Oggi come allora. A distanza di due anni ancora non è chiaro come e perché sono andati in fumo quasi 10mila ettari di una delle aree protette più importanti d'Europa. Scoprire le cause vere del disastro 2021 sarebbe servito probabilmente ad evitare il ripetersi di quegli eventi. Ma se oggi il cuore dell’Aspromonte brucia di nuovo gli “anticorpi” non sono stati sufficienti. Il cambio di passo tanto auspicato dopo l'estate 2021 non c’è stato.

E così torna l’apprensione a vedere il perimetro del fuoco avvicinarsi ad uno dei territori “sacri” il cui valore è stato riconosciuto anche dall’Unesco. Il timore che agita tanti e che ha fatto scattare tempestivamente la macchina dei soccorsi è di rivedere un copione drammatico, che ha contato il bilancio da tragedia non solo in termini ambientali, visto che in quella stagione di roghi ben otto persone persero la vita.

Il presidente dell’Ente Parco nazionale d’Aspromonte, Leo Autelitano mette l’accento sulla celerità degli interventi da parte di Calabria Verde, «un dispiegamento di uomini e mezzi che speriamo possa limitare nell’arco di qualche ora il fronte del fuoco. Questo è il primo incendio della stagione», sottolinea spezzando una lancia a favore del sistema.

Ma se è innegabile che si tratta del primo episodio rilevante all’interno dell’area protetta per la stagione 2023 è altrettanto vero che la stagione è stata clemente, le piogge nell’Aspromonte si sono registrate fino a qualche settimana addietro. E questo ha protetto il territorio, che alla prima anche se forte e anomala ondata di caldo ha registrato il secondo preoccupante episodio. Infatti il bollettino diramato dalla centrale multirischi dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpacal) per ieri e oggi vede metà Calabria interessata dall’allerta rossa, il massimo livello, alla stregua di quanto avviene per il maltempo.

